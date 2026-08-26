Filenin Sultanları, Almanya karşısında!
Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:49 Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Almanya ile karşılaşacak.
İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen A Grubu'ndaki 3 müsabakayı da kazanan "Filenin Sultanları", saat 19.00'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Millilerin rakibi Almanya 3 maçta 2 galibiyet elde etti.
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