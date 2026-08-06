Filip Kostic, PSV'ye imza attı!

PSV Eindhoven, Juventus ile sözleşmesi sona eren Filip Kostic ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Sırp futbolcu, transferinin ardından, "Anlaşmanın kesinleşmesi biraz zaman aldı çünkü ailemin de burada kendini evinde hissedeceğinden ve her şeyin yolunda olacağından emin olmak istedim. Şu anda durum tam olarak böyle. Bu transferden çok mutluyum." dedi.

Juventus'ta geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.