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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Azerbaycan GP'de pole pozisyonu George Russell'ın

        Azerbaycan GP'de pole pozisyonu George Russell'ın

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sine pole pozisyonu Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell'ın oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 18:46 Güncelleme:
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        Azerbaycan GP'de pole George Russell'ın

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.

        Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 42.526 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

        Russell'ın 0.837 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri ise 0.838 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

        Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli, ilk seansta duvara çarparak sıralama turlarını tamamlayamadı ve 16. sırayı elde etti.

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        Azerbaycan Grand Prix'si yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

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        #formula 1
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