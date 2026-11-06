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        Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Sao Paulo Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Sao Paulo Grand Prix'siyle devam edecek.

        Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinde yarın TSİ 21.00'de sıralama turları başlayacak.

        Yarış ise 8 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Formula 1'de dünya şampiyonu oldu ve organizasyon tarihinde bunu başaran en genç pilot ünvanını aldı.

        Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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        PİLOTLAR

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 380

        2. Max Verstappen (Hollanda): 261

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 259

        4. George Russell (Büyük Britanya): 250

        5. Charles Leclerc (Monako): 245

        TAKIMLAR

        1. Mercedes: 630

        2. Ferrari: 504

        3. Red Bull: 382

        4. McLaren: 365

        5. Racing Bulls: 108

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        #formula 1
        #brezilya
        #sao paulo
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