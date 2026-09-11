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        Formula 1'de sıradaki durak İspanya!

        Formula 1'de heyecan, sezonun 14. etabı olan İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Formula 1'de sıradaki durak İspanya!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 14. etabı olan İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

        İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring pistinde, sıralama turları yarın TSİ 17.00'de 57 tur üzerinden yapılacak yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

        Bu sezon koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli yedi, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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        PİLOTLAR

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 267

        2. George Russell (Büyük Britanya): 201

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

        4. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

        5. Charles Leclerc (Monako): 155

        TAKIMLAR

        1. Mercedes: 468

        2. Ferrari: 346

        3. McLaren: 287

        4. Red Bull: 204

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        #yarış
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