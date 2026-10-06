Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'den sonra Formula 2 ve Formula 3 de Türkiye'de düzenlenecek!

        Formula 1'den sonra Formula 2 ve Formula 3 de Türkiye'de düzenlenecek!

        Motorsporlarında Türkiye'ye iki uluslararası organizasyon daha... Türkiye, gelecek yıl Formula 1'in ardından Formula 2 ve Formula 3 yarışlarına da ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Formula 2 ve Formula 3 de Türkiye'de!

        Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) açıkladığı takvime göre Türkiye, 2027 sezonunda Formula 1, Formula 2 ve Formula 3 yarışlarına ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer aldı.

        Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Formula 1'in yanı sıra Formula 2 ve Formula 3 yarışları da aynı hafta sonunda düzenlenecek.

        12-14 Mart 2027 tarihlerinde Bahreyn'de başlayacak sezon, 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. 2027 Formula 1 takviminde Türkiye'nin yanı sıra 24 etap daha yer alıyor.

        İşte 2027 FIA yarış takvimi:

        ÖNERİLEN VİDEO
        #formula 2
        #FIA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        Milli Takım'dan 4'te 0!
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        "İsrail'in iç savaş veya siyasi çöküş riski var"
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak