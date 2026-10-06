Formula 1'den sonra Formula 2 ve Formula 3 de Türkiye'de düzenlenecek!
Motorsporlarında Türkiye'ye iki uluslararası organizasyon daha... Türkiye, gelecek yıl Formula 1'in ardından Formula 2 ve Formula 3 yarışlarına da ev sahipliği yapacak.
Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:11 Güncelleme:
Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) açıkladığı takvime göre Türkiye, 2027 sezonunda Formula 1, Formula 2 ve Formula 3 yarışlarına ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer aldı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Formula 1'in yanı sıra Formula 2 ve Formula 3 yarışları da aynı hafta sonunda düzenlenecek.
12-14 Mart 2027 tarihlerinde Bahreyn'de başlayacak sezon, 10-12 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. 2027 Formula 1 takviminde Türkiye'nin yanı sıra 24 etap daha yer alıyor.
İşte 2027 FIA yarış takvimi:
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