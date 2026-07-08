2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final etabıyla devam ediyor. Son 16 turunda rakiplerini eleyen takımlar yarı final bileti için mücadele edecek. Futbolseverlerin gözü özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve diğer favori ekiplerin oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. Çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen dört takım belli olacak. Peki 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları hangi gün oynanacak ve final ne zaman yapılacak? İşte 2026 Dünya Kupası maç takvimi...