2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte Dünya Kupası çeyrek final eşlemeleri
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri büyük ölçüde netleşti. Futbolseverler, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda oynanacak çeyrek final eşleşmelerini ve maç takvimini araştırmaya başladı. Dev turnuvada Fransa, İspanya, İngiltere ve diğer güçlü ekipler yarı finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. Çeyrek final karşılaşmaları 9 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz'da sona erecek. Peki 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl oldu? İşte Dünya Kupası çeyrek final maç programı ve eşleşmeler...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final etabıyla devam ediyor. Son 16 turunda rakiplerini eleyen takımlar yarı final bileti için mücadele edecek. Futbolseverlerin gözü özellikle Fransa, İspanya, İngiltere ve diğer favori ekiplerin oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. Çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen dört takım belli olacak. Peki 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları hangi gün oynanacak ve final ne zaman yapılacak? İşte 2026 Dünya Kupası maç takvimi...
2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Dört gün sürecek kritik mücadelelerin ardından yarı finale yükselen takımlar belli olacak.
Çeyrek final maç programı şu şekilde:
9 Temmuz Perşembe: Fransa - Fas (Boston Stadyumu)
10 Temmuz Cuma: İspanya - Belçika (SoFi Stadyumu)
11 Temmuz Cumartesi: Norveç - İngiltere (Miami Stadyumu)
12 Temmuz Pazar: Arjantin - İsviçre / Kolombiya galibi (Kansas City Stadyumu)
DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Son 16 turunda rakiplerini elemeyi başaran takımlar çeyrek finalde birbirlerine üstünlük kurarak yarı finale yükselmeye çalışacak. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, İspanya ve İngiltere kritik mücadelelere çıkarken, son çeyrek final eşleşmesi ise son 16 turundaki son karşılaşmaların ardından kesinlik kazandı.
Çeyrek finalde kazanan ekipler, Dünya Kupası kupasına bir adım daha yaklaşmış olacak.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gözler yarı final mücadelelerine çevrilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçlarının 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanması planlanıyor.
Yarı finale kalan dört takım, final bileti alabilmek için kozlarını paylaşacak.
2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda şampiyonu belirleyecek büyük final karşılaşması 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Final maçının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yeni şampiyonu belli olacak.
Futbolseverler, çeyrek finalden itibaren başlayacak kritik mücadeleleri ve dev finali büyük bir heyecanla takip etmeyi sürdürüyor.