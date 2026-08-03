Abdullah Kavukcu'dan transfer ve yabancı kuralı sözleri

Yeniden Refah'tan Gelecek Partisi açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından Yeni Yol çatısı altındaki partilerle bir süredir yürüttükleri ittifak ve iş birliği çalışmalarına ilişkin, "Biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmele... Daha Fazla Göster Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından Yeni Yol çatısı altındaki partilerle bir süredir yürüttükleri ittifak ve iş birliği çalışmalarına ilişkin, "Biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz. Daha önce Sayın Davutoğlu'yla çeşitli konularda özellikle de ilhak konusunda görüşmeler yapıldı fakat bir müddet sonra bu gerçekleşmedi. Tabii onların da hassas olduğu bazı konular var. Her ne kadar bu gerçekleşmemiş olsa da şimdi mevcut olan Gelecek Partisi'nin de bizimle birlikte hareket edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı. (ANKA) Daha Az Göster