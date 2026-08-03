Abdullah Kavukcu'dan transfer ve yabancı kuralı sözleri
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Udinese'yle 3-3 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından transfer ve yabancı kuralıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kavukcu, "Başka kulüpler gibi 'Biz transferi yapalım, yarın ne olursa olsun.' diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Bize inansınlar ve güvensinler, kulübümüze yakışır şekilde transfer yapacağız. Yabancı kuralına gelirsek bu kural Türk futboluna zarar veriyor, yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın alındığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"TARAFTARLARIMIZIN TEPKİSİNİ KABUL EDİYORUM"
"Taraftarlarımızın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum. İnsanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünüyorlar. Diğer takımlara bakın, göndermek istedikleri oyuncular var. Biz başkanımızla her şeyi planlı olarak yapıyoruz."
"BAŞKANIM DA BEN DE BİR TARAFTARIZ"
Abdullah Kavukcu: "Başkanım da ben de bir taraftarız. Bugüne kadar Icardi, Mertens, Sane, Osimhen... Bunları Galatasaray’ın gücüyle aldık. İnsanlarda bir tedirginlik var; geç kaldığımızı, plansız olduğumuzu düşünüyorlar. Farklı takımlara bakın, en az 10’ar tane yabancı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu an yabancı sayımız çok daha farklı olurdu."
"2 EYLÜL’Ü BEKLİYORUZ DEMİYORUM"
"Şampiyonlar Ligi için transfer dönemimiz 2 Eylül’e kadar. Tabii ki ‘Biz 2 Eylül’ü bekliyoruz.’ demiyorum. Dört sene üst üste şampiyon olduk, yine şampiyon olacağız ama sahada dört sene kazanan oyuncularımıza biraz daha sahip çıkmamız lazım. Bizim paramız var. Galatasaray’ın herkesten daha fazla parası var. Galatasaray, Türk sporundaki en güçlü kulüptür. Çok doğru şekilde planlayarak gidiyoruz. Galatasaray’a yakışır transferleri yapacağız. Bize inanın ve güvenin. Arsenal’in 850 milyon euro bütçesi var. Bu kadar paraya transfer mi yapıyor? Bütçe farklı. UEFA’nın kriterleri var. Bu ölçüde kalarak transfer yapıyorlar. Biz bunlara dikkat ediyoruz."
“GALATASARAY’IN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”
“Başka kulüpler gibi ‘Biz transferi yapalım, yarın ne olursa olsun.’ diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray’ın geleceğini düşünüyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Her açıkladığınız isim bize zarar veriyor. Bir oyuncuya teklif yapsak hemen haber çıkartıp baskı kuruyorlar. Çünkü Türkiye’yi çözdüler.” Taraftar tepki gösteriyorsa almaya mecburlar.’ diye bir algı oluştu. Bu algıdan dolayı karşı taraf kazanıyor.” Paramız var. Limiti en rahat kulübüz, en güçlü kulübüz. Ancak Galatasaray’ın parası olduğu için bir kuruşuna bile dikkat ediyoruz. Tepkiler başımızın üstünde. Her kuruşun değerini biliyoruz.”
“YABANCI KURALI TÜRKİYE’YE ZARAR”
“Federasyonun yabancı kuralı Türkiye’ye zarardır. Bu karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini anlamıyorum. Yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın alındığını düşünüyorum. Biz beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz olacak. Biz her takımdan güçlüyüz, daha da güçlü olacağız.” Daha iyi transferler yaparak rekabet ortamını artıracağız. Başkanımızın liderliğinde buna eminiz.”
“500 MİLYON EURO GENEL BÜTÇEYDİ”
“Ben 500 milyon euro derken genel bütçeden bahsettim. Harcayacağımız parayı söylemedim. Arsenal’in 850 milyon avro bütçesi var. 850 milyon avroya transfer mi yapıyor? Hayır. Aslında o gün şampiyon olmuştuk. Çok fazla konuşan biri olmadığım için bazı kişiler ‘PR’cı’ diyerek konuşuyor. Bakarsanız ben hiç televizyona çıkmadım, hiçbir yerde doğru düzgün konuşmadım. Bütçe ve limiti ayırmak farklıdır. Bunu hangi finansçıya sorsanız söyler. Kulübün toplam bütçesi vardır, bütçesine göre UEFA’nın limiti vardır.” Bunu geçen sene yüzde 69 ile tutturduk. Farklı kulüpler tutturamadı ve cezalar aldı. Biz planlamayı buna göre yapıyoruz.” 500 milyon euro hedef bütçe diye söylediğim bütçeyi başkanımız biraz daha yükseltti ve 600 milyon euro dedi. Bu bizim toplam bütçemiz. Ne yazık ki bazı insanlar bize saldırmak için bunları kullanıyor.”
"BARIŞ ALPER İÇİN RESMİ TEKLİF YOK"
"Bize Barış Alper Yılmaz ile ilgili henüz resmi teklif gelmedi. Benim Barış ile ilgili bir şey söylemem anlamsız olur. Siz Barış’ı 35 milyon euroya verdiniz, biz satmayız."
"BAŞKA KULÜPLER OYUNCULARINI GÖNDERMEK İSTİYOR"
"Biz para harcamayacağız, kiralık oyunculara gidiyoruz diye konuşuluyor. Biz ocak ayında transferler yaptık. Başka kulüpler 100 milyon avro civarında transferler yaptı ve o oyuncuları şimdi göndermek istiyorlar. Burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımızın liderliğinde yapıyorum. Okan hocamız karar veriyor. Transferler gelecek."
"MAURO ICARDI BİZİM İKONUMUZ"
"Mauro Icardi bizim ikonumuz. Geçen sene uzatacağız diye söylediğimde bana saldırı oldu. Hakaret olmadığı sürece her türlü yoruma hazırız. Başkanımız bizzat görüştü. Ona da veda için gerekli teklifi yaptık. Kapımız her zaman açık. O bizim ikonumuz. Başımızın üstünde yeri var. Henüz cevap veermedi."