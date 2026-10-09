Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı takım, deplasmanda kazanarak Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını artırmayı amaçlıyor. Olympiakos ise sahasında oynayacağı mücadelede taraftar avantajını kullanmak istiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, yayıncı kuruluş ve maç saati hakkında bilgi arıyor. Peki Anadolu Efes-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak ve karşılaşma canlı nasıl izlenecek? İşte maçın yayın bilgileri ve mücadele öncesinde öne çıkanlar...