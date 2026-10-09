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        Haberler Spor Basketbol Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        EuroLeague'de heyecan, Anadolu Efes ile Olympiakos arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonunda mücadele eden lacivert-beyazlı ekip, Yunanistan deplasmanında galibiyet arıyor. Basketbolseverler karşılaşma öncesinde Anadolu Efes - Olympiakos maçının başlama saatini, yayınlanacağı kanalı ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki Anadolu Efes-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Anadolu Efes-Olympiakos maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:33 Güncelleme:
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        Anadolu Efes, EuroLeague'in 4. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı takım, deplasmanda kazanarak Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını artırmayı amaçlıyor. Olympiakos ise sahasında oynayacağı mücadelede taraftar avantajını kullanmak istiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, yayıncı kuruluş ve maç saati hakkında bilgi arıyor. Peki Anadolu Efes-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak ve karşılaşma canlı nasıl izlenecek? İşte maçın yayın bilgileri ve mücadele öncesinde öne çıkanlar...

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        ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Anadolu Efes ile Olympiakos arasındaki EuroLeague 4. hafta karşılaşması, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Yunanistan'daki Sunel Arena'da gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak.

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        ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

        EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak Olympiakos-Anadolu Efes karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen basketbolseverlerin yayıncı kuruluşun güncel yayın akışını ve abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

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        EUROLEAGUE ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI CANLI İZLE

        Anadolu Efes-Olympiakos maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler, S Sport'un yayın seçeneklerini ve S Sport Plus platformunu kullanabilir. Dijital yayın üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin geçerli abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

        Karşılaşmanın canlı yayını için resmi yayıncı kuruluşun internet sitesi ve uygulamasındaki yayın ekranı ziyaret edilebilir. Yetkisiz yayınlar yerine resmi platformların tercih edilmesi öneriliyor.

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        ANADOLU EFES-OLYMPIAKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Anadolu Efes ile Olympiakos arasındaki mücadele, Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Sunel Arena'da oynanacak. Ev sahibi Olympiakos, taraftar desteğiyle sahaya çıkarken Anadolu Efes deplasmanda galibiyet arayacak.

        Basketbolseverler, EuroLeague'in 4. haftasındaki bu önemli karşılaşmayı belirtilen yayın kanalları üzerinden takip edebilecek.

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