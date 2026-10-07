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        Haberler Spor Futbol Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, zorlu İngiltere deplasmanında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefleyecek. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde Aston Villa - Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saatini araştırmaya başladı. Karşılaşmanın Villa Park'ta oynanacağı açıklanırken maçın yayın bilgileri de belli oldu. Peki Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa - Fenerbahçe maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 00:58 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında Aston Villa'nın konuğu olacak. İlk hafta Roma ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, İngiltere deplasmanında önemli bir sınav verecek. Peki Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? İşte Aston Villa - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

        2

        ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

        3

        ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

        4

        FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

        2. MAÇ

        14 EKİM ÇARŞAMBA

        22:00 ASTON VILLA - FENERBAHÇE

        3. MAÇ

        20 EKİM SALI

        19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG

        4. MAÇ

        4 KASIM ÇARŞAMBA

        20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

        5

        5. MAÇ

        25 KASIM ÇARŞAMBA

        23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

        6. MAÇ

        9 ARALIK ÇARŞAMBA

        23.00 LASK - FENERBAHÇE

        7. MAÇ

        20 OCAK ÇARŞAMBA

        20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

        8. MAÇ

        27 OCAK ÇARŞAMBA

        23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

        ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        6

        ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması Villa Park'ta oynanacak. Birmingham'daki tarihi stadyum, Şampiyonlar Ligi'nin önemli karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

        Fenerbahçe, İngiliz taraftarların yoğun atmosferi altında Aston Villa karşısında puan mücadelesi verecek. Sarı-lacivertliler deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek lig aşamasındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayacak.

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        #şampiyonlar ligi
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