Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, zorlu İngiltere deplasmanında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefleyecek. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde Aston Villa - Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saatini araştırmaya başladı. Karşılaşmanın Villa Park'ta oynanacağı açıklanırken maçın yayın bilgileri de belli oldu. Peki Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa - Fenerbahçe maçı tarihi...
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında Aston Villa'nın konuğu olacak. İlk hafta Roma ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, İngiltere deplasmanında önemli bir sınav verecek. Peki Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? İşte Aston Villa - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
2. MAÇ
14 EKİM ÇARŞAMBA
22:00 ASTON VILLA - FENERBAHÇE
3. MAÇ
20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG
4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL
5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE
6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE
7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL
8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE
ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması Villa Park'ta oynanacak. Birmingham'daki tarihi stadyum, Şampiyonlar Ligi'nin önemli karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapacak.
Fenerbahçe, İngiliz taraftarların yoğun atmosferi altında Aston Villa karşısında puan mücadelesi verecek. Sarı-lacivertliler deplasmandan iyi bir sonuçla dönerek lig aşamasındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayacak.