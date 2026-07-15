Avrupa devleri Davinson Sanchez'in peşinde

OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise deneyimli savunma oyuncusunu bırakmak istemiyor. Okan Buruk, katıldığı programda, "Ben kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam, ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek." demişti.