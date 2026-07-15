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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Avrupa devleri Davinson Sanchez'in peşinde

        Avrupa devleri Davinson Sanchez'in peşinde

        2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'ın yolunu tutan ve Sarı Kırmızılılar'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Davinson Sanchez, Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Inter, Como, Bournemouth, Fiorentina, Napoli, Everton ve Suudi Arabistan'dan bazı takımlar, Kolombiyalı stopere talip oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in Avrupa'dan talipleri artıyor.

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        Kolombiya basını, milli takımları adına geride kalan Dünya Kupası'nın ardından performansıyla öne çıkan ve transfer olabilecek oyuncuları masaya yatırdı. Kolombiya basınında yer alan haberde, bu oyuncular arasında Galatasaraylı Davinson Sanchez de yer aldı.

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        30 yaşındaki futbolcu ile; Inter, Como, Bournemouth, Fiorentina, Napoli, Everton ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların ilgilendiği kaydedildi.

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        OKAN BURUK BIRAKMAK İSTEMİYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise deneyimli savunma oyuncusunu bırakmak istemiyor. Okan Buruk, katıldığı programda, "Ben kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam, ben de Galatasaray'da devam ederdim. Buradaki ilgiyi başka bir yerde bulması çok zor. Sezona bizimle devam edecek." demişti.

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        GALATASARAY KARNESİ

        Galatasaray forması altında 121 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 10 gol, 4 asistle skor katkısı da sağladı.

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