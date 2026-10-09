Barcelona'da Raphinha, Galatasaray maçında yok!

"RAPHINHA G.SARAY MAÇINDA OLMAYACAK"

61 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl 3 sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek. Yarın da (Getafe maçı) Galatasaray maçında da olmayacak." şeklinde konuştu.