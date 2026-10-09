Barcelona'da Raphinha, Galatasaray maçında yok!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi Katalan devinin teknik direktörü Hansi Flick, sakatlığı bulunan Raphinha'nın bu maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanyol devi Barcelona ile 12 Ekim Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesi Katalan devinin teknik direktörü Hansi Flick, sakatlıkları süren oyunculara dair açıklama yaptı.
"JOAN GARCIA OYNAYABİLECEK DURUMDA"
Almant teknik direktör kaleci Joan Garcia'nın durumunun iyi ve oynayabilecek durumda olduğunu belirtirken; Raphinha'nın ise Getafe ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.
"RAPHINHA G.SARAY MAÇINDA OLMAYACAK"
61 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl 3 sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek. Yarın da (Getafe maçı) Galatasaray maçında da olmayacak." şeklinde konuştu.
Raphinha bu sezon Barcelona'da 8 maçta 14 gol - 3 asiste imza attı ve 626 dakika sahada kaldı.