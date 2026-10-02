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        Haberler Spor Futbol Belçika - Türkiye maçı izle ekranı: UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı izle

        Belçika - Türkiye maçı izle ekranı: UEFA Uluslar Ligi milli maç canlı izle

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele nedeniyle, 'Belçika - Türkiye maçı izle, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup Belçika - Türkiye milli maç canlı izle ekranı gibi aramalar sıklaştı. Peki Belçika - Türkiye maçı nasıl ve nereden izlenir? İşte UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup Belçika - Türkiye maçı canlı izle ekranı ve milli maç yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 21:48 Güncelleme:
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        Belçika - Türkiye maçı için geri sayım devam ederken futbolseverlerin canlı yayın araştırmaları hız kazandı. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında Belçika deplasmanında sahaya çıkacak. Belçika'nın Liège kentindeki Stade Maurice Dufrasne'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Peki Belçika - Türkiye maçı canlı nasıl izlenir ve milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte Belçika - Türkiye maçı canlı yayın izle ekranı, yayın kanalı ve maç bilgileri...

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        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Belçika ile Türkiye maçı 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

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        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Belçika - Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı olarak şifresiz yayınlanacak.

        4

        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

        Belçika - Türkiye karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele Belçika'nın Liège kentinde bulunan Stade Maurice Dufrasne'da gerçekleştirilecek.

        Milli maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Belçika Türkiye maçını ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

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        TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        Uğurcan, Oğuz, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Arda, Kerem, Barış

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        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI İZLE EKRANI

        Futbolseverlerin merak ettiği Belçika - Türkiye maçı izle, Belçika - Türkiye canlı izle, milli maç izle ve canlı yayın izle aramalarının yanıtı belli oldu. Karşılaşma Türkiye'de ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

        A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından 5 Ekim'de İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. Millilerin Uluslar Ligi'ndeki Belçika ile rövanş mücadelesi ise 12 Kasım 2026'da Türkiye'de oynanacak.

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