Belçika - Türkiye maçı için geri sayım devam ederken futbolseverlerin canlı yayın araştırmaları hız kazandı. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında Belçika deplasmanında sahaya çıkacak. Belçika'nın Liège kentindeki Stade Maurice Dufrasne'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Peki Belçika - Türkiye maçı canlı nasıl izlenir ve milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte Belçika - Türkiye maçı canlı yayın izle ekranı, yayın kanalı ve maç bilgileri...