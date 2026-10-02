Belçika-Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, Fransa ve İtalya karşılaşmalarının ardından Belçika karşısında puan mücadelesi verecek. Futbolseverler, milli takımın kritik karşılaşmasının tarihini, başlama saatini ve yayıncı kanalını araştırmaya başladı. Peki Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Belçika - Türkiye maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye, üçüncü maçında Belçika karşısında sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde milli takımın muhtemel 11'i ve maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki UEFA Uluslar Ligi Belçika - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Belçika - Türkiye maçına dair merak edilen tüm detaylar...
BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Belçika ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçika - Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Oğuz, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Arda, Kerem, Barış
A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
5 Ekim 2026 Pazartesi
21:45 İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 Perşembe
20:00 Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 Pazar
22:45 Fransa - Türkiye