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        Haberler Spor Futbol Belçika-Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?

        Belçika-Türkiye maçı saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, Fransa ve İtalya karşılaşmalarının ardından Belçika karşısında puan mücadelesi verecek. Futbolseverler, milli takımın kritik karşılaşmasının tarihini, başlama saatini ve yayıncı kanalını araştırmaya başladı. Peki Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Belçika - Türkiye maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 21:48 Güncelleme:
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        1

        UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye, üçüncü maçında Belçika karşısında sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde milli takımın muhtemel 11'i ve maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki UEFA Uluslar Ligi Belçika - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Belçika - Türkiye maçına dair merak edilen tüm detaylar...

        2

        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Belçika ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

        3

        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Belçika - Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        Uğurcan, Oğuz, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Arda, Kerem, Barış

        5

        A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

        5 Ekim 2026 Pazartesi

        21:45 İtalya - Türkiye

        12 Kasım 2026 Perşembe

        20:00 Türkiye - Belçika

        15 Kasım 2026 Pazar

        22:45 Fransa - Türkiye

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