UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye, üçüncü maçında Belçika karşısında sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde milli takımın muhtemel 11'i ve maçın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki UEFA Uluslar Ligi Belçika - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak, milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Belçika - Türkiye maçına dair merak edilen tüm detaylar...