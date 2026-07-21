Bugün hangi maçlar var? 21 Temmuz bugün maç var mı, hangi maç hangi kanalda?
21 Temmuz Salı günü futbolseverleri Avrupa kupalarında kritik mücadeleler bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmalarıyla birlikte yeni sezon heyecanı resmen başlarken, gözler temsilcimiz Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacağı maça çevrildi. Günün maç programı, başlama saatleri ve karşılaşmaların canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, 21 Temmuz Salı günü hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Temmuz maç programı...
Avrupa futbolunda yeni sezon heyecanı 21 Temmuz Salı günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda sahne alacak Fenerbahçe, taraftarı önünde Górnik Zabrze karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflerken, futbolseverler de "Bugün maç var mı?", "21 Temmuz hangi maç hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte günün öne çıkan mücadeleleri ve 21 Temmuz Salı maç programının tüm detayları...
FENERBAHÇE GÓRNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Mücadele, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de futbolseverlerle buluşacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Mücadelede düdük Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas'ta olacak. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas görev yaparken, dördüncü hakem sorumluluğunu Vilius Paulauskas üstlenecek. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert yer alacak.
21 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI
19.00 | Mjällby – Lincoln Red Imps
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
19.00 | Sabah – KuPS Kuopio
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
19.00 | Ararat-Armenia – Shamrock Rovers
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
19.00 | Iberia Tiflis – Slovan Bratislava
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
20.00 | Aarhus – Lech Poznan
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
21.00 | Thun – Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
21.00 | Fenerbahçe – Górnik Zabrze
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
21.30 | Sturm Graz – Hearts
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
21.45 | Klaksvik – Kauno Zalgiris
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
22.00 | Larne – Kızılyıldız
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
22.00 | Vikingur Reykjavik – Hapoel Beer-Sheva
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu