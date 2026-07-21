Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Bugün hangi maçlar var? 21 Temmuz bugün maç var mı, hangi maç hangi kanalda?

        Bugün hangi maçlar var? 21 Temmuz bugün maç var mı, hangi maç hangi kanalda?

        21 Temmuz Salı günü futbolseverleri Avrupa kupalarında kritik mücadeleler bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmalarıyla birlikte yeni sezon heyecanı resmen başlarken, gözler temsilcimiz Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacağı maça çevrildi. Günün maç programı, başlama saatleri ve karşılaşmaların canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, 21 Temmuz Salı günü hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Temmuz maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 08:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Avrupa futbolunda yeni sezon heyecanı 21 Temmuz Salı günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda sahne alacak Fenerbahçe, taraftarı önünde Górnik Zabrze karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflerken, futbolseverler de "Bugün maç var mı?", "21 Temmuz hangi maç hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte günün öne çıkan mücadeleleri ve 21 Temmuz Salı maç programının tüm detayları...

        2

        FENERBAHÇE GÓRNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

        Mücadele, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de futbolseverlerle buluşacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        3

        FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇININ HAKEMİ KİM?

        Mücadelede düdük Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas'ta olacak. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas görev yaparken, dördüncü hakem sorumluluğunu Vilius Paulauskas üstlenecek. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert yer alacak.

        4

        21 TEMMUZ GÜNÜN MAÇLARI

        19.00 | Mjällby – Lincoln Red Imps

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        19.00 | Sabah – KuPS Kuopio

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        19.00 | Ararat-Armenia – Shamrock Rovers

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        19.00 | Iberia Tiflis – Slovan Bratislava

        5

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        20.00 | Aarhus – Lech Poznan

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        21.00 | Thun – Dinamo Zagreb

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        21.00 | Fenerbahçe – Górnik Zabrze

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        21.30 | Sturm Graz – Hearts

        6

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        21.45 | Klaksvik – Kauno Zalgiris

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        22.00 | Larne – Kızılyıldız

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        22.00 | Vikingur Reykjavik – Hapoel Beer-Sheva

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 20 Temmuz 2026 (2026 Dünya Kupası'nda Zafer İspanya'nın)

        2026 Dünya Kupası'nda zafer İspanya'nın. Arjantin'e kupayı ne kaybettirdi? İspanya'ya kupayı kazandıran ne oldu? ABD 9. gecede de İran'ı vuruyor. TBMM Başkanı Liderler turuna çıkıyor. Özel cephesinde yeni parti hazırlığı. Siyasette çerçeve yasa mesaisi. Yunan siyaset bilimciden tarihi itiraf. Futbol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Oğuzhan Uğur tutuklandı
        Oğuzhan Uğur tutuklandı
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var
        Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"