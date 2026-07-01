Dirk Kuyt: Antrenör olarak buraya geri gelme fırsatını yakaladığım için minnettarım

Futbolculuk ve antrenörlüğün birbirinden çok farklı olduğunu anlatan Kuyt, "Futbol benim hayatım. 20 yıldan fazla futbolculuk yaptım ama antrenör olmak oyuncu olmaktan tamamen farklı. İyi bir antrenör olmaya çok vakit ayırdım. Son 5 senede pek çok farklı yerde çalıştım. Feyenoord altyapısında başladım. Genç ve yetenekli oyuncularla çalıştım. Kariyerimin başında yüksek potansiyelli genç oyuncularla çalışmak güzeldi." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın önemine değinen Kuyt, şunları aktardı:

"Ben her zaman öğrenmeye çalışan biriyim. Bu, benim babamdan öğrendiğim bir şey. Bir şeyler başarmak için çok çalışmanız gerekiyor. Her gün erkenden kalkıyor, kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum. Başkanımız bu kulüpte bir rol almamı istedi. Ben son 5 senedeki tecrübeme dayanarak İsmail (Kartal) hocaya en iyi şekilde yardım edebileceğime inanıyorum. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynamanın ne demek olduğunu biliyorum. Fenerbahçe sadece futbol kulübü değil, bundan çok daha fazlası."