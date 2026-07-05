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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ || Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya - Norveç çeyrek final maçı canlı izle

        DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ || Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya - Norveç çeyrek final maçı canlı izle

        Son 32 turu maçlarının tamamlanmasının ardından Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final hedefiyle devam ediyor. Takımlar, son sekiz arasına kalabilmek için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanırken, dikkatler Brezilya ile Norveç arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Grup aşamasını lider tamamladıktan sonra son 32 turunda Japonya'yı mağlup ederek yoluna devam eden Brezilya, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselen Norveç ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bu önemli mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-05 11:54:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Son 32 turu maçlarının tamamlanmasının ardından Dünya Kupası’nda heyecan çeyrek final hedefiyle devam ediyor. Takımlar, son sekiz arasına kalabilmek için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanırken, dikkatler Brezilya ile Norveç arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Grup aşamasını lider tamamladıktan sonra son 32 turunda Japonya’yı mağlup ederek yoluna devam eden Brezilya, 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselen Norveç ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bu önemli mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        BREZİLYA-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Kritik mücadele, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Brezilya - Norveç maçı bugün saat 23.00'te başlayacak ve TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Brezilya: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vini Jr.

        Norveç: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa

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