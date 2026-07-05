DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ || Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya - Norveç çeyrek final maçı canlı izle

Son 32 turu maçlarının tamamlanmasının ardından Dünya Kupası’nda heyecan çeyrek final hedefiyle devam ediyor. Takımlar, son sekiz arasına kalabilmek için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanırken, dikkatler Brezilya ile Norveç arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Grup aşamasını lider tamamladıktan sonra son 32 turunda Japonya’yı mağlup ederek yoluna devam eden Brezilya, 1998’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselen Norveç ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bu önemli mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Brezilya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde.