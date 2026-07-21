Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki en önemli sınavlarından birinde Górnik Zabrze'yi konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında alınacak sonuç, sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğu açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise maç saati, yayıncı kanal, canlı izleme seçenekleri ve muhtemel 11'leri araştırmayı sürdürüyor. "Fenerbahçe - Górnik Zabrze nerede izlenir?" araması da karşılaşma öncesinde Google'da en çok yapılan sorgular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe - Górnik Zabrze canlı izle bilgisi...