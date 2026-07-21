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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı canlı izle: Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı canlı izle: Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi önemli bir adım atmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Fenerbahçe - Górnik Zabrze nerede izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Mücadele, yeni transferlerin performansı ve teknik ekibin tercih edeceği kadro nedeniyle de büyük ilgi görüyor. Şampiyonlar Ligi yolunda kritik öneme sahip karşılaşmanın şifresiz yayınlanacak olması da taraftarların heyecanını artırıyor. Peki, Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı canlı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 21:39 Güncelleme:
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        1

        Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki en önemli sınavlarından birinde Górnik Zabrze'yi konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında alınacak sonuç, sarı-lacivertlilerin Avrupa yolculuğu açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise maç saati, yayıncı kanal, canlı izleme seçenekleri ve muhtemel 11'leri araştırmayı sürdürüyor. "Fenerbahçe - Górnik Zabrze nerede izlenir?" araması da karşılaşma öncesinde Google'da en çok yapılan sorgular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Górnik Zabrze maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe - Górnik Zabrze canlı izle bilgisi...

        2

        FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe ile Górnik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Dev mücadele TV100 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

        4

        FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE NEREDE İZLENİR?

        Fenerbahçe - Górnik Zabrze karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverler maçı TV100 ekranlarından canlı takip edebilecek. Yayıncı kuruluşun resmi dijital platformları da canlı yayın seçenekleri arasında yer alacak. Karşılaşmayı yalnızca resmi yayıncı üzerinden takip etmek gerekiyor.

        5

        FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE 11'LERİ

        Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Guendouzi, Kerem, İrfan Can, Talisca.

        Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.

        6

        FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

        Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TV100 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek. Maç öncesi yayınlar, ilk 11'ler, canlı anlatım ve maç sonu analizleri de yayın akışında yer alacak.

        7

        FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ AVANTAJLI SKOR

        Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir üstünlük kurmayı hedefliyor. Teknik heyetin sahaya süreceği kadro ve yeni transferlerin performansı, mücadelede belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor. Fenerbahçe, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj yakalayacak.

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