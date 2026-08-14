Fenerbahçe sezonu açıyor! Rakip Gençlerbirliği

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake, Vedat Muric ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez ligde boy göstermeye hazırlanıyor.

Bir diğer yeni transfer Romelu Lukaku da işlemlerinin tamamlanması halinde Ankara'ya götürülecek. Lukaku, Ankara'ya götürülmesi halinde çocukken yaşadığı şehre yeniden ayak basmış olacak. Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. 3 yaşında Ankara'ya gelen ve 4 yaşında başkentten ayrılan Romelu Lukaku, 29 yıl sonra yeniden Ankara'ya gidecek.