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        Fenerbahçe sezonu açıyor! Rakip Gençlerbirliği

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Yaptığı takviyelerle birlikte adından söz ettiren sarı-lacivertliler, sezona galibiyetle başlamak istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak.

        Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

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        Geçen sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayarak bu sezonu erken açtı. Söz konusu turda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle eşleşen Fenerbahçe, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı.

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        Üçüncü eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi.

        Bu sezon 4 resmi maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig'e de 3 puanla başlamayı hedefliyor.

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        SÜPER LİG'DE 96. RANDEVU

        Fenerbahçe ve Gençlerbirliği lig tarihinde bugüne kadar 96 maç yaptı.

        Sarı-lacivertliler 49 müsabakada galibiyete ulaşırken, kırmızı-siyahlılar 16 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin 175 golüne, Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi. İki ekip arasında oynanan son maçta 9 Şubat’ta sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup etti.

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        GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

        Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake, Vedat Muric ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez ligde boy göstermeye hazırlanıyor.

        Bir diğer yeni transfer Romelu Lukaku da işlemlerinin tamamlanması halinde Ankara'ya götürülecek. Lukaku, Ankara'ya götürülmesi halinde çocukken yaşadığı şehre yeniden ayak basmış olacak. Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği forması giymişti. 3 yaşında Ankara'ya gelen ve 4 yaşında başkentten ayrılan Romelu Lukaku, 29 yıl sonra yeniden Ankara'ya gidecek.

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        G.BİRLİĞİ SAHASINDA F.BAHÇE'Yİ YENEMİYOR

        Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında sahasında 11 yıldır galip gelemiyor.

        İki takım arasında Ankara'da oynanan son 7 resmi maçta Fenerbahçe 5 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.

        Gençlerbirliği, rakibi karşısında başkentte son galibiyetini 15 Mart 2015'te 2-1'lik skorla elde etti. Bu karşılaşmada da Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak İsmail Kartal vardı.

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        İRFAN CAN VE SALİH'İN LİSANSI ÇIKARILDI

        Gençlerbirliği, yaz transfer döneminde şu ana kadar Portekizli sol bek Kevin Rodrigues, stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Transfer yasağını dün kaldırdıktan sonra İrfan Can ile sözleşme imzaladığını duyuran başkent temsilcisi, 28 yaşındaki kalecinin yanı sıra 2 yıl anlaşmaya vardığı Salih Uçan'ın da lisansını çıkardı.

        Fenerbahçe'de transfer edilen İrfan Can Eğribayat, görev alması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

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        İSMAİL KARTAL'LA LİGE BAŞLIYOR

        Sarı-lacivertli ekipte sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, 2 sezon aranın ardından yeniden Fenerbahçe'yle lige başlayacak.

        2023-2024 sezonuna Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligde oynanan 38 maçta 99 puan toplayıp sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

        İsmail Kartal'la lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda çıktığı ilk 10 lig maçını kazanmayı başarmıştı.

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        F.BAHÇE DEPLASMANDA AÇILIŞLARINDA ZORLANIYOR

        Fenerbahçe, lig tarihinde geride kalan 68 sezonun 24'üne deplasmanda oynadığı maçlarla başladı.

        Bu müsabakalarda 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, 15 maçta ise rakiplerine puan kaptırdı. 8 müsabakadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 7 maçta ise puan alamadı.

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