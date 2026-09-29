Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'de ilk hafta maçını kazanan Fenerbahçe Tarfin, ikinci haftada Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyenler yayıncı kuruluş bilgisini, internet üzerinden izlemek isteyenler ise canlı yayın seçeneklerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih maçı izle ekranı...