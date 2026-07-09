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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası FRANSA-FAS ÇEYREK FİNAL MAÇI | Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman? Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        FRANSA-FAS ÇEYREK FİNAL MAÇI | Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman? Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte gözler artık çeyrek final karşılaşmalarına çevrildi. Futbol dünyasının kalbi, turnuvanın ilk çeyrek final mücadelesinde oynanacak Fransa–Fas maçıyla atmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen ve turnuvada yoluna namağlup devam eden Fransa, sürpriz bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Fas ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman? Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Dünya Kupası’nda son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte gözler artık çeyrek final karşılaşmalarına çevrildi. Futbol dünyasının kalbi, turnuvanın ilk çeyrek final mücadelesinde oynanacak Fransa–Fas maçıyla atmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası’nın favorileri arasında gösterilen ve turnuvada yoluna namağlup devam eden Fransa, sürpriz bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Fas ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman? Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

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        FRANSA-FAS ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fransa–Fas mücadelesi, 9 Temmuz Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

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        FRANSA-FAS ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fransa–Fas arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Kritik mücadelede düdük ise Arjantinli hakem Facundo Tello’da olacak.

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        FRANSA-FAS ÇEYREK FİNAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Fransa: Maignan, Digne, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Kone, Doue, Olise, Dembele, Mbappe

        Fas: Bono, Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Diaz, Ounahi, El Khannous, Rahimi

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