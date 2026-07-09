Dünya Kupası’nda son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte gözler artık çeyrek final karşılaşmalarına çevrildi. Futbol dünyasının kalbi, turnuvanın ilk çeyrek final mücadelesinde oynanacak Fransa–Fas maçıyla atmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası’nın favorileri arasında gösterilen ve turnuvada yoluna namağlup devam eden Fransa, sürpriz bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Fas ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman? Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.