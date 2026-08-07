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        Galatasaray'da transfer belirsizliği!

        Galatasaray'nda yeni sezon öncesi transfer planlamasındaki belirsizlik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar yalnızca Ugochukwu'yu kadrosuna katarken; "genç Lemina" arayışı, Osimhen'e alternatif santrfor, stoper ve 10 numara transferlerinde hedefler değişti. Ligin başlamasına 10 gün kala kadro planlamasının önemli bölümü ise halen netleşmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Yeni sezonun başlamasına 10 gün kala Galatasaray’da transfer sürecinin belirsizliğini koruması ve stratejinin sıkça yön değiştirmesi camiada endişe yaratıyor.

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        Aylardır belirlenen ana hedeflerden uzaklaşan sarı-kırmızılı yönetimin şu ana kadar kadrosuna dahil edebildiği tek isim Ugochukwu oldu.

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        "Genç Lemina" arayışı rafa kalktı; Devre arasında "Lemina'nın genç versiyonunu transfer edeceğiz" söylemiyle hareket edilip Nhaga alınmıştı. Mevcut dönemde ise benzer bir arayış yürütülmediği gibi Lemina’nın sözleşmesi uzatıldı; üstelik ocak ayındaki transfer listesi de tamamen geçerliliğini yitirdi.

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        Osimhen’e yedek bulunamadı; Geçen sezon Mauro Icardi takımdayken dahi santrfor arayan yönetim, Victor Osimhen’in arkasını dolduracak hamleyi bir türlü yapamadı. Nijeryalı golcünün alternatifini oluşturacak isim hala kadroya katılabilmiş değil.

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        Savunma rotasyonu tamamlanamadı; Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisini yedekleyecek güvenilir bir stoper takviyesi aylardır gündemi meşgul etmesine rağmen, ligin başlamasına günler kala bu açık kapatılamadı.

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        A+ 10 numaradan U23 hedefine; Dries Mertens sonrası bu pozisyonu doldurmak isteyen yönetim, "A+ kalitede yıldız" parolasıyla yola çıkmıştı. Ancak süreç içinde plan değişti ve gündem U23 kriterine uyan genç 10 numaralara kaydı.

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        Rota sürekli değişti; Transfer dönemine net bir yol haritasıyla giren Galatasaray, süreç boyunca defalarca strateji değiştirdi. İlk maça 10 günden az kalmasına rağmen yalnızca Ugochukwu hamlesi gelirken, kadro planlamasının büyük kısmı belirsizliğini koruyor.

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