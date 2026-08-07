Galatasaray'da transfer belirsizliği!
Galatasaray'nda yeni sezon öncesi transfer planlamasındaki belirsizlik dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar yalnızca Ugochukwu'yu kadrosuna katarken; "genç Lemina" arayışı, Osimhen'e alternatif santrfor, stoper ve 10 numara transferlerinde hedefler değişti. Ligin başlamasına 10 gün kala kadro planlamasının önemli bölümü ise halen netleşmedi.
Yeni sezonun başlamasına 10 gün kala Galatasaray’da transfer sürecinin belirsizliğini koruması ve stratejinin sıkça yön değiştirmesi camiada endişe yaratıyor.
Aylardır belirlenen ana hedeflerden uzaklaşan sarı-kırmızılı yönetimin şu ana kadar kadrosuna dahil edebildiği tek isim Ugochukwu oldu.
"Genç Lemina" arayışı rafa kalktı; Devre arasında "Lemina'nın genç versiyonunu transfer edeceğiz" söylemiyle hareket edilip Nhaga alınmıştı. Mevcut dönemde ise benzer bir arayış yürütülmediği gibi Lemina’nın sözleşmesi uzatıldı; üstelik ocak ayındaki transfer listesi de tamamen geçerliliğini yitirdi.
Osimhen’e yedek bulunamadı; Geçen sezon Mauro Icardi takımdayken dahi santrfor arayan yönetim, Victor Osimhen’in arkasını dolduracak hamleyi bir türlü yapamadı. Nijeryalı golcünün alternatifini oluşturacak isim hala kadroya katılabilmiş değil.
Savunma rotasyonu tamamlanamadı; Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisini yedekleyecek güvenilir bir stoper takviyesi aylardır gündemi meşgul etmesine rağmen, ligin başlamasına günler kala bu açık kapatılamadı.
A+ 10 numaradan U23 hedefine; Dries Mertens sonrası bu pozisyonu doldurmak isteyen yönetim, "A+ kalitede yıldız" parolasıyla yola çıkmıştı. Ancak süreç içinde plan değişti ve gündem U23 kriterine uyan genç 10 numaralara kaydı.