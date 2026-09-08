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        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting'e konuk olacak

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, yarın saat 22:00'de Portekiz ekibi Sporting CP'ye konuk olacak.

        Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

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        Maç, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

        Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele etme hakkı kazandı.

        "Devler Ligi" arenasında daha önce 18 sezon boy gösteren "Cimbom" 19. sezonunu yarın Sporting müsabakasıyla açacak.

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        GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak.

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

        Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak.

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        LEAO, ALTYAPISINDAN YETİŞTİĞİ SPORTİNG'E KARŞI

        Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek.

        Ülkesi Portekiz'in Sporting takımında 2012'de futbola başlayan Leao, 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi. Burada 5 resmi müsabakada 2 gol atan Leao, 2018 yazında yaklaşık 20 milyon avro bedelle Fransa'nın Lille ekibine transfer oldu.

        Leao'nun 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao halen Sporting'in 23 yaş altı takımında forma giyiyor.

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        DENİZ VE NHAGA, SPORTING'İ YAKINDAN TANIYOR

        Galatasaraylı futbolcular Deniz Gül ile Renato Nhaga, daha önce Portekiz tecrübesi yaşadı.

        Sarı-kırmızılı kulübün Porto'dan transfer ettiği milli santrfor Deniz, Sporting'e karşı 5 resmi müsabakada forma giydi. Genç golcü, bu müsabakalarda skor katkısı veremezken 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Geçen sezon ara transferde Portekiz tesilcisi Casa Pia'dan alınan Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Nhaga ise Sporting'e karşı çıktığı 2 müsabakadan da mağlup ayrıldı.

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        YENİ TRANSFER BITSHIABU, İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

        Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

        Almanya'nın Leipzig takımından kiralanan 21 yaşındaki stoper, 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başladı. Stoperde de oynayabilen Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Bitshiabu, Okan Buruk'un savunma anlamında elini rahatlatacak hamlelerden biri olacak.

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        OKAN BURUK VE ÖĞRENCİLERİ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYOR

        Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği iyi performansın üzerine çıkmaya çalışacak.

        Geçen sezon "Devler Ligi"nin lig etabında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada yer alarak tur atladı.

        Son 16 turu play-off'unda İtalya'nın Juventus takımını eleyen "Cimbom" son 16 turuna yükseldi. Burada Liverpool'a elenen sarı-kırmızılı ekip, kendi adına başarılı bir turnuvayı geride bıraktı.

        Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon bu başarıyı bir adım daha ileri taşımak için mücadele edecek.

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        SEZONA İYİ BAŞLADI

        Galatasaray, 2026-27 sezonundaki 4 resmi maçta mağlup olmadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonu şampiyon tamamladığı Trendyol Süper Lig'e sahasındaki Arca Çorum FK beraberliğiyle başladı. Galatasaray, ardından çıktığı Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir maçlarını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

        "Cimbom" yaptığı 4 maçta skor olarak istediğini alsa da savunmadaki sorunlarıyla dikkati çekti. Özellikle duran toplardan goller yiyen Galatasaray, 4 lig maçının 3'ünde kalesinde ikişer gol gördü.

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        SPORTING, GEÇEN SEZONUN ÇEYREK FİNALİSTLERİNDEN

        Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

        Portekiz Ligi'nde 2024-25 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Sporting, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 36 takımlı lig etabına doğrudan katıldı. Çıktığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan yeşil-beyazlı ekip, 7. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        Bu turda Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Bodo/Glimt'i eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Sporting, burada ise finale kadar yürüyecek İngiliz ekibi Arsenal'e elendi.

        Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon geçiren Sporting, Portekiz Ligi'ni de ikinci sırada tamamlayarak bir kez daha bu turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

        Portekiz futbolunun en fazla kupa kazanan takımlarından olan Lizbon temsilcisi, uluslararası arenadaki tek şampiyonluğunu 1963-64 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı alarak yaşadı.

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        KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR

        Genç bir kadroya sahip Sporting, buna rağmen adını dünya futbolunda duyuran önemli oyuncuları kadrosunda bulunduruyor.

        Yeşil-beyazlı takımın 23,6 yaş ortalamasına sahip kadrosundaki savunma oyuncuları Gonçalo Inacio, Zeno Debast, Eduardo Quaresma, Maxi Araujo, orta saha oyuncuları Sergi Altimira, Issa Doumbia, Rodrigo Zalazar ile hücumcular Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luis Suarez ve Fotis Ioannidis dikkati çekiyor.

        Bu sezon Portekiz Ligi'nde yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inden beraberlikle ayrılan Sporting, attığı 14 golle skorer görüntü çiziyor. Ligde 4 gol atan Luis Suarez, 3 gol kaydeden Flavio Gonçalves, 2 golü bulunan Fotis Ioannidis, Galatasaray savunmasının dikkat etmesi gereken oyuncular olarak öne çıkıyor.

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        #galatasaray
        #sporting cp
        #şampiyonlar ligi
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