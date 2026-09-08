Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting'e konuk olacak

SPORTING, GEÇEN SEZONUN ÇEYREK FİNALİSTLERİNDEN

Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Portekiz Ligi'nde 2024-25 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Sporting, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 36 takımlı lig etabına doğrudan katıldı. Çıktığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan yeşil-beyazlı ekip, 7. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu turda Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Bodo/Glimt'i eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Sporting, burada ise finale kadar yürüyecek İngiliz ekibi Arsenal'e elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon geçiren Sporting, Portekiz Ligi'ni de ikinci sırada tamamlayarak bir kez daha bu turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

Portekiz futbolunun en fazla kupa kazanan takımlarından olan Lizbon temsilcisi, uluslararası arenadaki tek şampiyonluğunu 1963-64 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı alarak yaşadı.