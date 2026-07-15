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        Haberler Spor Futbol İngiltere - Arjantin maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

        İngiltere - Arjantin maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

        2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki futbol devi finale yükselmek için kozlarını paylaştı. Mücadele Türkiye'de TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanırken, futbolseverler karşılaşmayı aynı zamanda tabii platformu üzerinden de takip edildi. Peki, İngiltere - Arjantin maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte İngiltere - Arjantin maçı golleri ve maç özetine ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 22:29 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselecek son takımın belirlendiği İngiltere - Arjantin maçı nefesleri kesti. İki güçlü ekibin mücadelesi futbolseverlere büyük heyecan yaşatırken, maçın yayın bilgileri de en çok araştırılan konular arasında yer aldı. TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanan karşılaşma, tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edildi. Kazanan takım, Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu. Peki, İngiltere - Arjantin maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte İngiltere - Arjantin maçı maç sonucu, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

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        İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.

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        İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

        İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon ile öne geçerken; Arjantin 85'te Enzo Fernandez ile eşitliği yakaladı. Uzatma dakikalarında ise Lautaro Martinez sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 2-1.

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        FİNALİN ADI BELLİ OLDU! DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

        Bu sonuçla birlikte Arjantin, finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu. İngiltere ise final şansını yitirdi. Dev final mücadelesi 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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