İngiltere - Arjantin maçı canlı izle 2026 Dünya Kupası: İngiltere - Arjantin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda final biletini alacak son takım bu akşam belli oluyor. İngiltere ile Arjantin, yarı final mücadelesinde Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşma Türkiye'de TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanırken, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve kazanan ekip finalde İspanya'nın rakibi olacak. Futbolseverler, İngiltere - Arjantin maçı canlı yayın bilgilerini ve izleme ekranını araştırmayı sürdürüyor. Peki, İngiltere - Arjantin maçı hangi kanalda ve canlı nasıl izlenir? İşte İngiltere - Arjantin maçı izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde futbol dünyasının iki devi İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geliyor. Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan mücadelede finale yükselecek son takım belli olacak. İngiltere, uzun yıllar sonra Dünya Kupası finaline çıkmayı hedeflerken, son şampiyon Arjantin kupasını koruma yolunda kritik bir sınav verecek. Karşılaşma TRT Spor ve tabii platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Peki, İngiltere - Arjantin maçı hangi kanalda? İşte İngiltere - Arjantin maçı TRT Spor canlı yayın izle linki...
İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdırarak İspanya'nın rakibi olacak.
İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere - Arjantin yarı final mücadelesinin TRT SPOR ve Tabii'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE
Futbolseverler, Dünya Kupası yarı final heyecanını TRT Spor ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı, önemli pozisyonları ve maç sonu gelişmeleri de anbean futbolseverlerle buluşacak.
İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FİNAL BİLETİ İÇİN DEV MÜCADELE
İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final karşılaşması, 2026 Dünya Kupası'nın en kritik mücadelelerinden biri olacak. İki futbol devi, kupaya bir adım daha yaklaşmak için sahada tüm kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi kazanan ekip finalde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verirken, kaybeden takım ise üçüncülük maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
İngiltere: Pickford, James, Stones, Guehi, Spence, Rice, Anderson, Bellingham, Rogers, Gordon, Kane.
Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico, Simeone, Paredes, Enzo, Mac Allister, Alvarez, Messi.