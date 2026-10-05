UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanında sahaya çıkıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşma Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala milli maçın yayıncı kuruluşu ve kadrolar sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki İtalya-Türkiye maçı canlı olarak nereden izlenir, milli maç saat kaçta başlayacak? İşte İtalya -Türkiye maçı tarihi, saati, kanalı ve canlı yayın detayları...