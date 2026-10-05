İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında oynadığı ilk üç maçta Fransa, Belçika ve İtalya'ya mağlup olurken ardından yeniden İtalya ile kozlarını paylaşacak. Milli takımın Bologna'da oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler İtalya - Türkiye maçının tarihini ve başlama saatini araştırmaya başladı. Peki İtalya -Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte milli maçın canlı yayın bilgisi ve İtalya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri...
UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanında sahaya çıkıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşma Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala milli maçın yayıncı kuruluşu ve kadrolar sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki İtalya-Türkiye maçı canlı olarak nereden izlenir, milli maç saat kaçta başlayacak? İşte İtalya -Türkiye maçı tarihi, saati, kanalı ve canlı yayın detayları...
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya-Türkiye maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü 21.45'te oynanacak.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İtalya-Türkiye karşılaşmasına Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara ev sahipliği yapacak. UEFA'nın resmi maç bilgilerinde de karşılaşmanın stat bilgisi Stadio Renato Dall'Ara, Bologna olarak yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. Türkiye'nin grup fikstüründe 5 Ekim'deki İtalya deplasmanının ardından 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar bulunuyor.
İtalya-Türkiye mücadelesi, A Milli Takım'ın gruptaki son haftalarına girilirken puan tablosundaki konumunu doğrudan etkileyecek karşılaşmalardan biri olacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
İtalya: Donnarumma, Ruggeri, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, Doumbia, Romano, Barella, Vergara, Cambiaghi, Scamacca.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, Yunus, Oğuz, Kerem, Deniz.