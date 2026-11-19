"ANTRENMANLARDA BANA SÜREKLİ OLARAK TAVSİYELER VERİYOR"

Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kendisine sürekli tavsiyeler verdiğini belirten Fransız futbolcu, “Aslında çok fazla şeyler konuştuk. Zira onu tanıyoruz ve pozitif noktaların ne kadar fazla olduğunu biliyoruz. Oyuncu olduğu dönemde de ne kadar büyük bir kariyere sahip olduğunun herkes farkında. Sizin de ifade ettiğiniz gibi oynamış olduğu pozisyondan ötürü bu konularda da bana göre çok faydalı oluyor. Antrenmanlarda bana sürekli olarak bu noktalarla ilgili tavsiyeler veriyor. Kendimi geliştirebilmem için ne yapmam gerekiyorsa bunu benimle açık bir şekilde paylaşıyor. Bu tecrübesini de bizlere fazlasıyla aktarabildiğini düşünüyorum. Nitekim futbolculuk döneminde büyük bir oyuncuydu. Dolayısıyla bunların da etkisiyle ve sahip olduğu tecrübeyle beraber bizlere fazlasıyla yardımcı olabildiğini düşünüyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi başarılı bir futbolculuk kariyeri vardı. Öyle umut ediyor ve öyle istiyorum ki teknik adam olarak da birlikte başarılar elde edebiliriz. Bana göre oyun felsefesi ve oyun planıyla alakalı olarak da önemli anekdotlara, önemli fikirlere sahip! Hem ofansif hem defansif hem de kolektif anlamda neler yapmamız gerektiği konusunda bana göre çok net, keskin planları var ve bize de bunları aktarıyor. Dolayısıyla hoca ile takım arasında iyi bir eşleşme, iyi bir uyum olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bizlerin onunla beraber hafta hafta, gün gün çok daha iyi bir noktaya erişebileceğimizi düşünüyorum. Performansımızı daha da yükseltebileceğimize inanıyorum. Onun felsefesi, oynatmak istediği oyun bana göre fazlasıyla takım ile uyuşuyor. Ben de bireysel anlamda çalışmaya devam edeceğim. Oyun felsefesini daha net anlama noktasında birazcık daha zaman gerekebilir ama bu konuda elimden gelenin en iyisini yapacağım” sözlerini sarf etti.