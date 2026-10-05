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        Haberler Spor Futbol Milli ara bitti mi? Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 7. hafta maç fikstürü

        Milli ara bitti mi? Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 7. hafta maç fikstürü

        Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ne zaman sona ereceği futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. 2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle verilen aranın ardından gözler yeniden Trendyol Süper Lig maçlarına çevrildi. A Milli Futbol Takımı'nın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynadığı karşılaşmaların ardından lig heyecanı yeniden başlayacak. TFF tarafından açıklanan programa göre Süper Lig'de 7. hafta maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 7. haftadaki rakipleri de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki milli ara bitti mi, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig 7. hafta fikstürü ve maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        Milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken Beşiktaş ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak ve 7. hafta maçları hangi gün oynanacak, milli ara ne zaman bitecek? İşte Süper Lig 7. hafta maçları...

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        MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen iki haftalık ara 6 Ekim 2026 Salı günü sona erecek. TFF'nin haftanın programına ilişkin duyurusunda, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e iki hafta ara verildiği belirtildi. Milli takımın 5 Ekim'de İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın ardından kulüp takımları yeniden lig hazırlıklarına dönecek.

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        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrasındaki ilk maç 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. 7. haftanın açılışında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Böylece milli ara sonrasında Süper Lig'de futbol heyecanı yeniden başlayacak.

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        SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

        9 Ekim 2026 Cuma

        20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

        10 Ekim 2026 Cumartesi

        13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler

        16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK

        16.00 Samsunspor - Trabzonspor

        19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

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        11 Ekim 2026 Pazar

        13.30 TÜMOSAN Konyaspor - İstanbul Başakşehir FK

        16.00 Gaziantep FK - Arca Çorum FK

        19.00 Beşiktaş - Kocaelispor

        12 Ekim 2026 Pazartesi

        20.00 Eyüpspor - Göztepe

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        #Milli ara
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        #Süper Li
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