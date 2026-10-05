Milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi. Haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken Beşiktaş ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak ve 7. hafta maçları hangi gün oynanacak, milli ara ne zaman bitecek? İşte Süper Lig 7. hafta maçları...