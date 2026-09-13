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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un yenemediği tek takım Kocaelispor!

        Okan Buruk'un yenemediği tek takım Kocaelispor!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı tarihten bu yana en az 2 kez karşılaştığı rakipleri arasında yenemediği tek takım Kocaelispor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'la kozlarını paylaşacak.

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        G.Saray, teknik direktör Okan Buruk’un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig’de en az iki kez karşılaştığı 26 rakip arasında mağlup edemediği tek takım konumunda Kocaelispor yer alıyor.

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        Sarı-kırmızılı ekip, 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde yeşil-siyahlı temsilciyle oynadığı iki müsabakada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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        Geçtiğimiz sezon yeşil-siyahlılardan sadece 1 puan alabilen G.Saray, şampiyonluk yolunda 5 puanı sahada bırakmıştı.

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        #galatasaray
        #Okan Buruk
        #Kocaelispor
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