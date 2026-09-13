Okan Buruk'un yenemediği tek takım Kocaelispor!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı tarihten bu yana en az 2 kez karşılaştığı rakipleri arasında yenemediği tek takım Kocaelispor...
Giriş: 13 Eylül 2026 - 11:05 Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'la kozlarını paylaşacak.
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G.Saray, teknik direktör Okan Buruk’un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig’de en az iki kez karşılaştığı 26 rakip arasında mağlup edemediği tek takım konumunda Kocaelispor yer alıyor.
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Sarı-kırmızılı ekip, 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam yönetiminde yeşil-siyahlı temsilciyle oynadığı iki müsabakada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.