Roland Sallai'den gelecek açıklaması

"GEÇEN YILA GÖRE SADEYDİ"

Geçen sezonun sonunda Galatasaray ile bir kez daha şampiyon olduğunuzdan bu yana röportaj vermemiştiniz. Görüntüleri izledik, stadyumda Macaristan bayrağıyla kutlama yaptınız. Bu kutlama unutulmaz mıydı?

"Geçen seneye kıyasla daha sadece geçse de harika bir duyguydu. Bu sefer stadyumda kutlama yaptık, söylemeye gerek yok, stadyum doluydu, hatta vence içeride resmi olarak izin verilenden daha fazla kişi vardı. Unutulmaz bir deneyimdi, takımla birlikte bu tür anları olabildiğince çok yaşamak ve olabildiğince çok kupa kazanmak istiyorum."