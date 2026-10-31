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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rusya'da gündem Aleksey Batrakov: Konyaspor'u ezdi!

        Rusya'da gündem Aleksey Batrakov: Konyaspor'u ezdi!

        Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un performansı, Rus basınında manşetleri süsledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Aleksey Batrakov fırtınası sürüyor. Rus yıldız Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille'e karşı attığı gollerin ardından Süper Lig'de de Konyaspor'a golünü atmayı başardı. 4-0 kazanılan zorlu maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren Batrakov'un performansı, Rus basınında gündem oldu.

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        "İLK GOLÜNÜ ATTI"

        SPORTS.RU: "Aleksey Batrakov, Türkiye Şampiyonası'nda ilk golünü attı. Rus oyuncu, Konyaspor'a karşı oynanan 10. hafta maçında (4-0) ilk 11'de sahaya çıktı. 28. dakikada Yunus Akgün'e asist yaptı ve 49. dakikada bir kontra atakta topu alıp sahanın yarısını koşarak yakın köşeye şutunu gönderdi."

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        "GOL VE ASİSTİ..."

        CHAMPIONAT: "Batrakov'un golü ve asistiyle Galatasaray, Süper Lig maçında Konyaspor'u mağlup etti. Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un forma giydiği Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Süper Ligi'nin 10. hafta maçı sona erdi. Maç, Konya'daki Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı. Maç, konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı."

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        "KONYASPOR'U EZDİ"

        SOCCER.RU: "Galatasaray, Konyaspor'u ezdi: Batrakov gol attı ve bir asist yaptı. Galatasaray, Türkiye Süper Ligi'nin 10. haftasında Konyaspor'u 4-0'lık ezici bir skorla mağlup etti. Maç, Konya Stadyumu'nda oynandı. Victor Osimhen 12. dakikada skoru açtı. 28. dakikada Yunus Akgün, Aleksey Batrakov'un pasının ardından skoru ikiye çıkardı. 49. dakikada Batrakov kendisi gol attı ve 55. dakikada Rafael Leão penaltıdan skoru belirledi. Atılan bu gol, Rus orta saha oyuncusunun Türkiye Ligi'ndeki ilk golü oldu."

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        "ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

        SPORT MAIL: "Batrakov, Türkiye liginde ilk golünü attı. Sert bir müdahaleyi atlatarak Konyaspor'u şaşkına çevirdi. Bundan önce sadece Şampiyonlar Ligi'nde gol atmıştı. Türkiye'den iyi haber: Aleksey Batrakov nihayet Süper Lig'deki ilk golünü attı. 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu, Konyaspor ile oynanan 10. hafta maçında gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine katkıda bulundu."

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        #rusya
        #galatasaray
        #batrakov
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