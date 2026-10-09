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        Trabzonspor deplasmanda ilk peşinde! Rakip Samsunspor

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer rakibini mağlup edip çıkışını sürdürmek isterken; kırmızı-beyazlılar ise 4 maçlık puan hasretini dindirmek istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

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        Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

        Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli maçlar nedeniyle lige verilen araya galibiyetle giren Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanacak.

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        DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE

        Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

        Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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        Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi.

        Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Batagov ve Folcarelli'nin ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

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        NWAIWU, BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KART SINIRINDA

        Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor.

        Bordo-mavili futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde ligde gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

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        #trabzonspor
        #Samsunspor
        #süper lig
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