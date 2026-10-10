Spor yazarları Galatasaray'ın Kasımpaşa maçını değerlendirdi: Yine tek başına maçı çevirdi!
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi. Spor yazarları Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"SADECE MAÇI DEĞİL BİRÇOK ŞEYİ KURTARDI"
AHMET ÇAKAR: "Ölüp ölüp dirilmek bu olsa gerek. Koskoca Galatasaray, 90 dakika tek kale oynuyor, rakip ilk baskıda Torreira'yı attırıyor, ardından da beraberlik golünü buluyor ama 10 kişilik G.Saray, son dakikada Barış Alper Yılmaz ile sadece maçı değil birçok şeyi kurtarıyor. Aslında ilk yarıya baktığımızda çok iyi bir Galatasaray vardı. Kasımpaşa kafayı kaldıramadı, kaleye gidemedi." [Sabah]
"BÜYÜK HENDEK GERİDE KALDI!"
BÜLENT TİMURLENK: Milli araya giderken dört gollü bir hezimet... Üç hafta birlikte çalışamayan bir takım, ilk 11'inde 9 milli futbolcunun olduğu maç ve yol yorgunu bir kadro, kulübede olmayan cezalı bir teknik direktör ve rakip namağlup Kasımpaşa... Galatasaray için Barcelona maçı öncesinde bu 90 dakika büyük hendekti. İlk gol Kocaeli maçında olduğu gibi Abdülkerim'den geldi. Torreira'nın gördüğü kırmızı kart doğru. Buruk'un o karttan sonraki 2 değişikliği pek manalı değildi. Kasımpaşa golü bulmuş, Sara kötü oynarken Batrakov kenara gelmişti. Son çeyrekte artık hazır olmasa da Osimhen'e ve star kontenjanından Sane'ye sarıldı Okan Buruk… Sezona çok kötü başlayan Barış dün sağ bekte 90 dakika verdiği mücadeleyi golle de süsleyip kendine geldi. Lemina'nın golü tabelayı belirlerken, bu takımın Osimhen'in yokluğunda Deniz ile bu lig maratonunda yürümesinin çok zor olduğu ortada. (SABAH)
"YİNE TEK BAŞINA ÇEVİRDİ MAÇI"
UĞUR MELEKE: "Galatasaray’da öyle bir futbolcu var ki... Dün sadece 15 dakika sahada kalmasına rağmen yine tek başına çevirdi maçı. Hem ikinci, hem üçüncü golde rolü vardı Victor Osimhen’in. Ve bugün Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerası için umut duyuyorsa bunun en büyük sebebi onun dönüşü." [Hürriyet]
"G.SARAY, GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Okan hoca, oyunun son bölümünde Osimhen ve Sane'yi sahaya sürdü. Bu iki değişiklikten sonra Galatasaray, müthiş pozisyonlar yakaladı. Kaleci Gianniotis mucize ötesi kurtarışlarına devam etti. Evet 90'da Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve usta işi bir vuruşla Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Büyük oyuncular, büyük oynar ve maç kazandırır. Galatasaray'da bu sezon en çok eleştiri alan Barış Alper dün sağ kanattaki performansı ile göz kamaştırdı. Harika bir golle de galibiyete mührünü bastı Barış! Son sözü ise Lemina söyledi. Galatasaray, 10 kişi ile ligin yenilgisiz takımı Kasımpaşa'ya fark attı. Aslan Cimbom, Barcelona maçı öncesinde adeta bir gövde gösterisi yaptı!" [Fotomaç]
"90 DAKİKA ÇÖZÜLEMEYEN MAÇI OSIMHEN ÇÖZDÜ"
BANU YELKOVAN: İlk 6 haftada yalnızca 5 gol yiyen, 2 galibiyetini de deplasmanda alan Kasımpaşa’nın oyununu tek kelimeyle anlatmak gerekse ‘sabır’ denebilir. Topu rakibe bırakmakta sakınca görmeyen, hücumda fazla ısrarcı olmayan, savunmada ise kolay pes etmeyen bir takım kurmuş Emre Belözoğlu. Gianniotis de bu sabrın son kalesi. Torreira'nın kırmızı kartıyla Galatasaray’ın düzeni sarsılır sarsılmaz Kasımpaşa sabrın mükafatını da aldı, golü buldu. İlk yarıda neredeyse hiç söz hakkı tanınmayan konuk ekip, ikinci yarıda tek bir hamleyle hikâyeye ortak oldu. Osimhen’in oyuna girmesiyle G.Saray yeniden vites yükseltti. Nijeryalı daha ayağının tozuyla golünü atacaktı ki 80. dakikada karşısına yine Gianniotis çıktı. Yunan kaleci sanki 90 dakikayı değil, G.Saray’ın sabrını tüketmeye çalışıyordu. Ama onu da tüketen Osimhen oldu, atamadığını attırdı ve 90 dakika çözülmeyen maçı bir anda 3-1’e getiren isim oldu. (HÜRRİYET)
"OKAN HOCA EN SONUNDA BUNU GÖRDÜ"
HALİL ÖZER: "Tabii Galatasaray’da ilk yarıda Barış’ın sağ kanatta hem hücum da hem savunmada başarılı oyunu dikkat çekti. Demek ki neymiş bu adamı inatla forvette oynatmak takımına vereceği katkıları minimuma indirmek oluyormuş. Okan hoca da en sonundu bunu gördü." [Milliyet]