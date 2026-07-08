Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF 2026-2027 Süper Lig fikstürü ile derbi maçları ne zaman oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlarken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gerçekleştireceği fikstür çekimine çevrildi. Futbolseverler, 2026-2027 sezonunda oynanacak derbi maçlarının hangi haftalarda yapılacağını büyük bir merakla bekliyor. TFF tarafından açıklanacak fikstürle birlikte tüm takımların sezon takvimi netlik kazanacak. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki derbilerin tarihleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, TFF 2026-2027 Süper Lig fikstürü hangi tarihte çekilecek ve derbi maçları ne zaman belli olacak? İşte TFF ile Süper Lig fikstür çekimi tarihi...
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun başlamasına kısa bir süre kala gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. TFF'nin açıklayacağı fikstürle birlikte takımların ilk hafta rakipleri ve sezon boyunca oynayacakları karşılaşmalar belli olacak. Taraftarların en çok beklediği detay ise sezonun derbi takvimi olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki kritik mücadelelerin hangi haftalarda oynanacağı fikstür çekiminin ardından belli olacak. Peki TFF Süper Lig fikstür çekimini ne zaman gerçekleştirecek ve derbi maçları hangi haftalarda oynanacak? İşte Süper Lig fikstürüyle ilgili son durum...
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek.
Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.
DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yeni sezonun en çok merak edilen karşılaşmaları hiç kuşkusuz derbi maçları olacak. Galatasaray-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor'un büyük rakipleriyle oynayacağı mücadelelerin hangi haftalarda yapılacağı fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından belli olacak.
Derbi haftalarının açıklanmasıyla birlikte hem taraftarlar hem de kulüpler sezon planlamalarını daha net şekilde yapabilecek.
2026-2027 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de 2026 - 2027 sezonu 14 Ağustos 2026 Cuma akşamı oynanacak maçla ile başlayacak
TÜRKİYE FUTBOL FEDARASYONU’NUN FİKSTÜR ÇEKİMİ İÇİN BELİRLEDİĞİ KISITLAR
1. Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.
2. Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.
3. İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Bir takım bu şekilde bir devrede birden fazla kez üst üste iç saha veya deplasmanda oynamayacak.
4. Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların en fazla 3 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabilecek.
5. Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.
6. Hiçbir takım 7 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarından 3 tanesi ile maç yapmayacak.
7. Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu torbaların 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28'inci hafta karşılaşmamaları sağlandı.
2026 – 2027 SEZONU KISITLARI
8. Derbiler için 1-2-11-17-18-22-28-31 haftalar yasaklı haftalar olarak belirlenmiş olup, derbiler bu haftaların haricindeki haftalarda oynanabilecek.
9. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda oynayacak.
10. Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir devrede oynayacağı maçların en fazla 2 tanesini iç sahada veya deplasmanda oynayacak.
11. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.
12. İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek. İstanbul’da üst üste oynama döngüleri ilk yarı ve ikinci yarıda birbirine yakın durumda olacak.
13. İstanbul’da aynı haftada en fazla 4 takım iç sahada olabilecek ve bu hafta sayısı minimize edilecek.
YASAKLI HAFTALAR
TFF, yasaklı haftalar için şu açıklamalarda bulundu:
1. Milli maç haftaları öncesindeki haftalar derbi maçları için yasaklı haftalar olacak.
2. Kısıtların karşılanabilmesi için Milli Takım Departmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde sadece 11’inci hafta yasaklı hafta olarak belirlendi.
3. Ardışık oynanan Avrupa Kupası maçlarının arasındaki haftalar yasaklı haftalar olacak.
4. Avrupa Ligi veya Konferans Liginde Perşembe günü oynayan bir takım ile ilgili hafta sonrası Şampiyonlar Ligi’nde Salı günü oynayacak bir takımın o hafta sonu maçı olması halinde, doğru dinlenme dengesi sağlayacak bir gün bulunmuyor. Çünkü Perşembe günü oynayan bir takım sonraki lig maçını en erken Pazar günü oynayabilecekken, Salı günü maçı olan bir takım öncesindeki lig maçını en erken Cumartesi günü oynayabiliyor. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi ve Konferans ligi takımları 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28’inci haftalarda karşılaşmayacak.