Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Fransa: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU - Filenin Efeleri, Fransa'ya diş geçiremedi

        Fransa: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU - Filenin Efeleri, Fransa'ya diş geçiremedi

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Filenin Efeleri böylece D Grubu'ndaki ilk iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Filenin Efeleri, Fransa'ya diş geçiremedi!

        Filenin Efeleri, Fransa'ya diş geçiremedi... 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, güçlü rakibine üç set sonunda 3-0 mağlup oldu.

        Maç iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı: 4-4. Trevor Clevenot'un servis serisinde 4 sayı bulan Fransa, Türkiye'ye mola aldırdı. Molanın ardından oyuna denge gelirken 4 sayılık fark korundu: 11-7. Karşılıklı sayılarla devam eden seti Fransa, 25-19 kazandı.

        İkinci sete art arda 3 sayıyla başlayan Türkiye'ye Fransa 5-2'lik seriyle cevap verdi: 5-5. Oyunda etkisini artıran Fransa, farkı 5'e (15-10) kadar çıkardı. Blok ve manşetlerde yakaladığı başarıyı sayıya dönüştüren Türkiye, farkı 1'e (19-18) indirdi. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Fransa, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.

        REKLAM

        Üçüncü setin ilk 26 oyununda fark 2'nin üzerine çıkmazken 13-13'te eşitlik sağlandı. Fransa'nın 3 sayılık serisine Türkiye, Adis Lagumdzija ile cevap verdi. Avantajını koruyan Fransa, seti 25-19 maçı 3-0 kazandı.

        Ay-yıldızlılarda libero Berkay Bayraktar sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi.

        D Grubu'ndaki ilk maçında da Almanya'ya yenilen ay-yıldızlılar bmylece grupta 2'de 0 yaptı. Fransa ise ikide iki yaparak liderliğini sürdürdü.

        A Milliler, gruptaki üçüncü maçında 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de İsviçre ile karşılaşacak.

        REKLAM

        Salon: BT Arena

        Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

        Fransa: Brizard, Faure, Clevenot, Henno, Huetz, Iyegbekedo (Diez, Tizi-Oualau, Duflos-Rossi)

        Türkiye: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Murat Yenipazar, Efe Bayram (Abdulsamet Yalçın, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Mert Matic, Hilmi Şahin)

        Setler: 25-19, 25-20, 25-19

        Süre: 82 dakika (27, 28, 27)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Filenin Efeleri
        #A Mlli Erkek Voleybol Takımı
        #CEV Avrupa Şampiyonası
        #Fransa-Türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 aylık bebeği ailesinin sattığı iddiası
        11 aylık bebeği ailesinin sattığı iddiası
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        İlk ders zili yarın çalacak
        İlk ders zili yarın çalacak
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" eleştirileri
        Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" eleştirileri
        Aşıkların final heyecanı
        Aşıkların final heyecanı
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar