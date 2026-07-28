Fransa'da Zinedine Zidane dönemi başladı!

Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane dönemi resmen başladı... Fransa Futbol Federasyonu, Didier Deschamps'dan boşalan teknik direktörlük görevine Zidane'ın getirildiğini duyurdu.

54 yaşındaki teknik adam ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Zidane, "Her zaman söylediğim gibi Fransa Milli Takımı'ndan daha büyük hiçbir şey yok. Bundan dolayı Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid'i çalıştıran Zidane, İspanyol ekibiyle 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'şer İspanya LaLiga, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İLK MAÇI TÜRKİYE İLE!

5 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönen Zidane Zidane, ilk maçına A Milli Takımımız karşısında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 25 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak.