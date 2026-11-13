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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Fransa-Türkiye maçını Chris Kavanagh yönetecek

        Fransa-Türkiye maçını Chris Kavanagh yönetecek

        A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fransa maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Fransa-Türkiye maçına İngiliz hakem

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacağı altıncı hafta maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek.

        Robert Jones'ın dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev alacak.

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        #UEFA Uluslar Ligi
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