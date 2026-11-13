Fransa-Türkiye maçını Chris Kavanagh yönetecek
A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fransa maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:30 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacağı altıncı hafta maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek.
Robert Jones'ın dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev alacak.
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