Gabriel Martinelli Al Hilal'e transfer oldu!
Transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anılan Gabriel Martinelli, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 03 Eylül 2026 - 20:48 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in 25 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Hilal'e transfer olduğu duyuruldu.
Al Hilal'in açıklamasında, "Martinelli, takıma 4 yıllık sözleşme ile katıldı." bilgisi verildi.
Arsenal'e 2019 yılında transfer olan Brezilyalı futbolcu, İngiliz ekibinde geçirdiği 7 yılda tüm kulvarlarda 278 maça çıkarken 62 gol kaydetti.
Martinelli, Brezilya milli takımında da forma giydiği 27 maçta 5 gol attı.
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