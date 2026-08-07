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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara'dan Galatasaray'da kalıyorum mesajı!

        Gabriel Sara'dan Galatasaray'da kalıyorum mesajı!

        Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, transfer iddialarına rağmen İstanbul'da yeni bir eve taşınarak mobilya siparişi verdi. Resmi teklif almayan Brezilyalı orta sahanın bu adımı, Galatasaray'da kalacağı yönünde değerlendiriliyor.

        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Gabriel Sara'dan kalıyorum mesajı!

        Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil.

        Brezilyalı oyuncunun transfer döneminde adı birçok kulüple anılsa da Galatasaray'a cazip bir resmi teklif gelmiş değil.

        Şu sıralar Premier Lig ekiplerinden Leeds United ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarında bulunan Sara, İstanbul'da kalacak gibi hareket ediyor.

        Brezilyalı futbolcu, ayrılık iddialarına rağmen yeni mobilya siparişleri verdi.

        Sara'nın aynı zamanda yeni bir eve taşındığı ve mobilyaları da bu ev için yenilediği belirtildi.

        Brezilyalı futbolcunun bu hamlesi, camia tarafından sarı-kırmızılı kulüpte uzun vadeli kalacağının güçlü bir işareti olarak yorumlandı.

        Geçen sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta görev yapan Gabriel Sara, gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'ndan da davet almıştı.

        Brezilya A Milli Takımı'nda kısa süre de olsa forma giyen yıldız futbolcu, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmediğini açıklamıştı.

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