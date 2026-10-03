Galatasaray, 121. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Galatasaray, kuruluşunun 121. yıl dönümünü törenle kutladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Ardından Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Etkinliklerin son bölümü ise Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlenen törende ilk olarak Galatasaray’ın 121 yıllık tarihinin anlatıldığı slayt videosu izletildi. Açılışın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşma yaptı.

DURSUN ÖZBEK: 121 YIL ÖNCE BİRKAÇ GALATASARAYLI GENCİN KURDUĞU HAYAL BUGÜN MİLYONLARIN ORTAK GURURUDUR

Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kurdukları hayalin bugün milyonların ortak gururu olduğuna ve kendilerinin de bu mirası en iyi şekilde gelecek nesillere aktaracağına değinen Dursun Özbek, "Bugün Galatasaray’ın 121. kuruluş yıl dönümü kulübümüzün doğduğu yerde, kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Çok derin bir tarihimiz gözlerimizin önünden aktı geçti biraz evvel. Bu hazırlanan videonun defalarca seyredilmesi lazım. Ben Galatasaray’ın içinden çıkmış, Galatasaray’a hizmet etmeyi kendine vazife edinmiş biri olarak seyrettikçe neye hizmet ettiğimizi, ne olduğumuzu çok iyi anlıyorum. Başarılarla, efsanelerle ve kupalarla dolu 121 yıl. 121 yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları bu sıralardan çıkarak büyük bir hayalin peşinden yürüdüler; Türk olmayan takımları yenmek. Bu hedefle kurulan Galatasaray, bugün aynı renklerin, aynı değerlerin ve aynı sevdanın etrafında bugün milyonlarca insanı buluşturan büyük bir camiaya dönüştü. Başta kurucumuz Ali Sami Yen olmak üzere bu büyük kulübe hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıları sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Galatasaray’ı büyük yapan yalnızca kazandığı kupalar ve şampiyonluklar değil. Galatasaray kökleri eğitimden gelen kültürüyle, birikimiyle, vicdanıyla, duruşuyla, gelenekleriyle ve nesilden nesile aktarılan güçlü aidiyet duygusuyla eşsiz bir kurumdur. Bizim görevimiz bize emanet edilen bu değerleri korumak, Galatasaray’ı her alanda daha güçlü hale getirmek, bizden sonraki nesillere bugünkünden daha iyi şekle getirmektir. Yarıştığımız her branşta hedefimiz en üst seviyedir. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken Galatasaray’ın yetiştirici kimliğini de hiç unutmayacağız. 121 yıl önce birkaç Galatasaraylı gencin kurduğu hayal bugün milyonların ortak gururudur. İsimler, nesiller, dünya değişecek ama Galatasaray’ın hedefleri değişmeden yaşamaya devam edecektir. Galatasaray’ın 121. yılını kutluyorum, nice başarılar diliyorum. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

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ALP YALMAN VE DURSUN ÖZBEK ARASINDA 'EN YAŞLI ÜYE' DİYALOĞU

Galatasaray’da yaş kütüğüne 121. yıl plaketi ise en kıdemli üye olan kulübün eski başkanı Alp Yalman tarafından çakıldı. Yalman’a plaketi veren ise milli atlet Sıla Koloğlu oldu. Plaket çakılmasının ardından konuşma yapan Alp Yalman, "Çok değerli bir günde beraberiz. Benim için son derece anlamlı ve hayatımın sonuna kadar en kıymetli yerimde taşıyacağım bir anı oldu" dedi.

Alp Yalman’ın bu sözlerinin ardından Başkan Dursun Özbek kendisine "En yaşlı üye olmak nasıl bir his?" sorusunu yöneltti. Yalman bu soruya, "Sen de olacaksın" diyerek cevap verdi. İkili arasındaki bu diyalog salonda gülümseme ve alkışlarla karşılandı.

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Törenin bir sonraki kısmında Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulüp tarihinde önemli yere sahip olan Tevfik Fikret ve Abdurrahman Şeref Bey'in tanıtıldığı bir konuşma yaptı.

Son olarak 50 yıllık divan üyelerine Aykutalp Derkan tarafından berat ve madalyaları takdim edilirken, kulübün kazandığı ödül ve kupaların sunumu da yapılıp müzeye teslim edildi.

Galatasaray 121. kuruluş yıl dönümü töreni, Galatasaray pilavı ikramıyla sona erdi.