Galatasaray'a Uğurcan Çakır müjdesi! Samsunspor maçı hazırlıklarına katıldı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. A Milli Takım'da sakatlık yaşayan ve kamptan erken ayrılan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı ekibin idmanlarına katıldı.
Giriş: 19 Kasım 2026 - 21:46 Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti..png
UĞURCAN ÇAKIR ANTRENMANA ÇIKTI
Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır, antrenmanda yer aldı.
Son olarak A Milli Takım'ın Belçika maçında sakatlık yaşayan ve kamptan ayrılan Uğurcan Çakır'ın omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmişti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
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Sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.45’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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