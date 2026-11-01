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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Çağdaş Faktöring: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktöring: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu derbide Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 21:42 Güncelleme:
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        Filedeki derbide zafer F.Bahçe'nin!

        Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

        FENERBAHÇE PUANINI 14'E ÇIKARDI

        Bu sonuçla ligde oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Medicana, puanını 14'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.

        Sarı-lacivertliler, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

        Derbi öncesinde 8 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray Daikin ise 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

        Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)

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        Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, De Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)

        Setler: 22-25, 18-25, 18-25

        Süre: 84 dakika (31, 28, 25)

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