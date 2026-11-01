Galatasaray Çağdaş Faktöring: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu derbide Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE PUANINI 14'E ÇIKARDI
Bu sonuçla ligde oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Medicana, puanını 14'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Sarı-lacivertliler, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Derbi öncesinde 8 puanla 7. sırada bulunan Galatasaray Daikin ise 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Sylla, Janset Cemre Erkul (Ayça Aykaç, Carutasu, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Ege Melisa Bükmen)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Federovtseva, Jack Kısal, Melissa Vargas, De Souza (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin, Hande Baladın)
Setler: 22-25, 18-25, 18-25
Süre: 84 dakika (31, 28, 25)