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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 68 - Kızılyıldız: 78 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 68 - Kızılyıldız: 78 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kayıp!

        FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 78-68 mağlup oldu.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 2. yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 2. galibiyetini aldı.

        Galatasaray'da Awak Kuier'in 20 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

        Kızılyıldız'da ise Artemis Spanou 21 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

        Öte yandan sarı-kırmızılı takım, müsabaka öncesindeki ısınma bölümüne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tasarlanan özel tişörtlerle çıktı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Bogna Podkowinska (Polonya), Amalia Marchiş (Romanya)

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        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 2, Sevgi Uzun 7, Smalls 10, Kuier 20, Juhasz 9, Fauthoux 6, Nelson-Ododa 6, Elif Bayram, Hof 8

        Kızılyıldız: Collier 7, Scherf 2, Spanou 21, Turudic 4, Henderson 6, Katanic 6, Sujic 10, Radjenovic, Wilkinson 9, Da Silva 1, Levi, Dugalic 12

        1. Periyot: 24-19

        Devre: 38-38

        3. Periyot: 54-57

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