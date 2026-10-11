Galatasaray'da Barcelona mesaisi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanya ekibi Barcelona ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 11 Ekim 2026 - 21:18 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla Barcelona karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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