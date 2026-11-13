Galatasaray’ın 2022 yazında Arsenal kadrosundan 6 milyon Euro bedelle renklerine bağladığı Lucas Torreira,istikrarlı performansıyla takımın en güvenilir isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Transfer olduğu günden bu yana Süper Lig'de oynanan 152 müsabakanın 142'sinde maç kadrosunda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, bu maçların 138'inde doğrudan görev aldı.

Sakatlık Nedeniyle Hiç Lig Maçı Kaçırmadı Okan Buruk’un orta sahadaki değişilmez tercihi olan Torreira, lig maratonunda sakatlık sebebiyle hiçbir karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Kadroda bulunmadığı 10 lig maçının 5’inde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, kalan 5 müsabakada ise teknik heyet kararıyla dinlendirildi ya da özel izinliydi.

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Sarı-kırmızılı ekipteki kariyeri boyunca sakatlık kaynaklı tek kaybını 2023 yılında Zalgiris ile oynanan iki Avrupa kupası maçında yaşayan Torreira, yüksek mücadele gücüne rağmen kart disiplinini korumayı başardı. Galatasaray formasıyla toplam 189 resmi maça çıkan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim, bu süreçte yalnızca 2 kez kırmızı kart gördü (kariyer toplamı 4). Torreira,içinde bulunduğumuz 2026/27 sezonunda ise şu ana dek çıktığı 14 maçta 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.