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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi!

        Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, iki grupla topa sahip olma idmanının ardından üç takımlı turnuva ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi 9 Ekim Cuma saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

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        #galatasaray
        #kasımpaşa
        #süper lig
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