Galatasaray'da kırmızı kart: Lucas Torreira ilki yaşadı!

Galatasaray, Kasımpaşa ile sahasında oynadığı mücadelede 10 kişi kaldı.

Lucas Torreira, karşılaşmanın 64. dakikasında Thiemoko Diarra'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kasımpaşalı oyuncular, Torreira'nın son adam olduğu ve kırmızı kart yönünde itirazda bulundu.

Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti. Hakem Meler, pozisyonu izledikten sonra sarı kartını iptal etti ve Torreira'ya 65. dakikada kırmızı kart gösterdi.

2022-2023 sezonundan bu yana, Galatasaray'da 135 lig maçında forma giyen Torreira, Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.