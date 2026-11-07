Galatasaray'da sakatlık: Leao maça devam edemedi!

Süper Lig'de sahasında Amedspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Rafael Leao, ikinci yarıya çıktı ancak 47. dakikada sakatlığı nedeniyle kulübeye geldi. Kulübeye gelen Rafael Leao, oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da sakatlanan Rafael Leao yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.