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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, 35 gün sonra kadroda

        Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, 35 gün sonra kadroda

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen ve Mario Lemina, 35 gün sonra kadroda yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        Osimhen ve Lemina, 35 gün sonra kadroda!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Paşa karşısında 2 değişiklik yaptı.

        Buruk; Roland Sallai ve Leroy Sane'nin yerine Barış Alper Yılmaz ve Aleksey Batrakov'u görevlendirdi.

        Sarı-kırmızılılarda tedavisi devam eden Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile kırmızı kart cezalısı Lesley Ugochukwu kadroda yer almadı.

        GALATASARAY'IN 11'İ

        Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül 11'i ile başladı. Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, El-Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Renato Nhaga ve Mario Lemina bekledi.

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        26 GÜN SONRA EVİNDE

        Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasıyla 26 gün sonra sahasında maça çıktı. Son olarak evinde 13 Eylül'de ligde Kocaelispor ile oynayan sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor ile deplasmanda oynarken, daha sonra milli maçlar için ara verildi.

        VICTOR OSIMHEN VE MARIO LEMINA, 35 GÜN SONRA KADRODA

        Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ve Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Kasımpaşa müsabakasının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. 9 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Osimhen ile Lemina, tedavisinin ardından 35 gün sonra kadroya alındı.

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        BARIŞ ALPER SAĞ BEKTE

        Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sağ bek pozisyonunda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Hücum oyuncusu olmasına rağmen daha önce de her bölgede forma giyen Barış Alper Yılmaz, bu sezon ilk kez sağ bekte başladı.

        ZEMİN YENİLENDİ

        Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray'da zeminde yenileme çalışmaları yaptı. Bu ara dönemde yoğun çalışmalar sonucu zemini tamamen değiştiren sarı-kırmızılılar, bu zemindeki ilk maçına da Kasımpaşa karşısında çıktı.

        OKAN BURUK'UN YERİNE İRFAN SARALOĞLU

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza aldı ve Kasımpaşa maçında takımının başında yer almadı. Buruk'un yerine saha kenarında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımını yönetti. Buruk ise müsabakayı locadan takip etti.

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        Ayrıca İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşların anısına müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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        #galatasaray
        #Victor Osimhen
        #süper lig
        #Mario Lemina
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