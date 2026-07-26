Galatasaray'dan Musiala iddialarına yanıt!

Galatasaray, Jamal Musiala ve Bayern Münih ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı ekibin, Alman yıldız ile anlaşma sağlamak üzere olduğu ve bu transferin kiralık olarak gerçekleşeceği aktarılmıştı.